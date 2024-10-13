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18:29, 13 октября 2024Россия

Школьник играл со спичками и сжег соседский дом

В Волгоградской области школьник сжег соседский дом, играя со спичками

Кадр: Telegram-канал Baza

Малолетний житель города Котельниково в Волгоградской области устроил пожар во время игры со спичками. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Четвероклассник играл в спички возле соседского дома на Воровской улице. 13-летний школьник поджег картонку, после чего огонь перекинулся на стоящий рядом дом, что спровоцировало пожар.

Источники издания рассказали, что в горящем доме находился ребенок, который сообщил о пожаре маме. Та вызвала спасателей и полицию. В результате неосторожного обращения с огнем полностью выгорел второй этаж, припаркованная рядом с домом машина оказалась повреждена.

По словам хозяйки сгоревшего дома, игравший в спички малолетний сосед неоднократно досаждал ей — вырывал на клумбе цветы и деревья. Однако его мать якобы покрывала сына. По факту произошедшего проводится проверка, поджигателем займется инспектор по делам несовершеннолетних.

12 октября на Ивановской улице на севере Москвы загорелся многоэтажный жилой дом. По словам представителей МЧС, открытое горение ликвидировали меньше чем за час.

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      Андрей Ставицкий
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