Названа причина признания журналиста Троицкого иноагентом

ТАСС: музыкального критика Троицкого признали иноагентом за поддержку Украины

Иностранное влияние и антироссийские высказывания стали причиной включения музыкального критика Артемия Троицкого (признан в России иноагентом) в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Согласно судебным материалам, журналист на различных сайтах высказывался против политики и специальной военной операции России. Таким образом, он выступал в поддержку Украины. Сам Троицкий назвал свое признание иноагентом «вмешательством в его право на свободу слова и свободу выражения мнения, которое ограничивает его профессиональную деятельность».

Минюст включил Троицкого в реестр иноагентов в январе 2023 года. Информация об этом появилась в перечне на сайте ведомства. В сентябре 2024 году его штрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах.