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16:31, 13 октября 2024Россия

Ребенок и четверо взрослых оказались заблокированы в Очаковских банях в Москве

Shot: пять человек заблокированы в Очаковских банях в Москве, из здания идет дым

Кадр: Telegram-канал Shot

Ребенок и четверо взрослых оказались заблокированы в Очаковских банях в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На снятых жильцом одного из близлежащих домов кадрах видно, что из здания идет дым. У въезда на придомовую территорию стоит машина скорой помощи, также к месту происшествия движется пожарный автомобиль.

По данным канала, посетители бань кричат, что не могут выбраться. Также они сообщили, что ничего не видят и испытывают трудности с дыханием.

Ранее в Москве загорелся «дом-корабль» на улице Большая Тульская. Пожар начался в квартире на шестом этаже. Сообщалось, что очевидцы слышали крики о помощи.

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      Алан Босиков
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