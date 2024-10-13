Ребенок и четверо взрослых оказались заблокированы в Очаковских банях в Москве

Shot: пять человек заблокированы в Очаковских банях в Москве, из здания идет дым

Ребенок и четверо взрослых оказались заблокированы в Очаковских банях в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На снятых жильцом одного из близлежащих домов кадрах видно, что из здания идет дым. У въезда на придомовую территорию стоит машина скорой помощи, также к месту происшествия движется пожарный автомобиль.

По данным канала, посетители бань кричат, что не могут выбраться. Также они сообщили, что ничего не видят и испытывают трудности с дыханием.

Ранее в Москве загорелся «дом-корабль» на улице Большая Тульская. Пожар начался в квартире на шестом этаже. Сообщалось, что очевидцы слышали крики о помощи.