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16:57, 13 октября 2024Россия

В России высказались о сообщении об усилении репрессий ВСУ против жителей Курской области

Журова: репрессии против мирных жителей противоречат международным конвенциям

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Репрессии Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей Курской области противоречат международным конвенциям, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировала на сообщение об усилении репрессий ВСУ в российском регионе.

«Все конвенции, которые в принципе есть и в таких ситуациях должны работать, видимо, с Украиной и с НАТО не работают. Хотя они же, их же руководители тех времен, когда-то подписывали все эти конвенции. Эти конвенции когда-то подписывались и Украиной тоже. Мирные жители не должны оказываться в такой ситуации», — заявила Журова.

Депутат отметила, что Следственный комитет России готовит материалы по предъявлению в дальнейшем Украине обвинений в преступлениях, которые она совершает.

Ранее стало известно, что ВСУ обозлились на жителей приграничных территорий Курской области из-за неудач на фронте. Отмечается, что в регионе усилились репрессии со стороны украинской армии.

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