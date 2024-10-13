В России высказались о сообщении об усилении репрессий ВСУ против жителей Курской области

Журова: репрессии против мирных жителей противоречат международным конвенциям

Репрессии Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей Курской области противоречат международным конвенциям, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировала на сообщение об усилении репрессий ВСУ в российском регионе.

«Все конвенции, которые в принципе есть и в таких ситуациях должны работать, видимо, с Украиной и с НАТО не работают. Хотя они же, их же руководители тех времен, когда-то подписывали все эти конвенции. Эти конвенции когда-то подписывались и Украиной тоже. Мирные жители не должны оказываться в такой ситуации», — заявила Журова.

Депутат отметила, что Следственный комитет России готовит материалы по предъявлению в дальнейшем Украине обвинений в преступлениях, которые она совершает.

Ранее стало известно, что ВСУ обозлились на жителей приграничных территорий Курской области из-за неудач на фронте. Отмечается, что в регионе усилились репрессии со стороны украинской армии.

