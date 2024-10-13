Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:39, 13 октября 2024Бывший СССР

Российская авиация нанесла удар по ВСУ в курском приграничье

Российский истребитель Су-34 нанес удар по ВСУ в курском приграничье

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российская военная авиация нанесла удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в курском приграничье. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, точными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции российский истребитель-бомбардировщик Су-34 поразил опорный пункт и личный состав ВСУ. После выполненного задания экипаж успешно вернулся на аэродром, получив от разведки информацию об уничтожении целей.

Ранее 13 октября сообщалось, что ВСУ потеряли взвод при попытке проведения контратаки в населенном пункте Левадное Запорожской области.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Умер известный олигарх из 90-х Александр Смоленский. Он создал банк «Столичный» и помогал переизбраться Ельцину

      В России назвали козырь «Грузинской мечты» на предстоящих выборах

      Иностранный футболист ЦСКА рассказал о странной черте россиян

      Российская авиация нанесла удар по ВСУ в курском приграничье

      Два ребенка пострадали на съемках фильма «Василий Теркин»

      Житель Уфы хотел избавиться от соседа и подстроил взрыв газа

      Экс-генсек НАТО высказался о верной стратегии Запада в отношении России

      Российский дрон точным сбросом уничтожил оставленный ВСУ минный шлагбаум и попал на видео

      Уклонист поставил растяжку с гранатой у дома сотрудницы военкомата

      Глава ДНР заявил о безвозвратном уничтожении части инфраструктуры Дзержинска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше