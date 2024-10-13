Российская авиация нанесла удар по ВСУ в курском приграничье

Российский истребитель Су-34 нанес удар по ВСУ в курском приграничье

Российская военная авиация нанесла удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в курском приграничье. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, точными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции российский истребитель-бомбардировщик Су-34 поразил опорный пункт и личный состав ВСУ. После выполненного задания экипаж успешно вернулся на аэродром, получив от разведки информацию об уничтожении целей.

Ранее 13 октября сообщалось, что ВСУ потеряли взвод при попытке проведения контратаки в населенном пункте Левадное Запорожской области.