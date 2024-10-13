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14:48, 13 октября 2024Бывший СССР

ВСУ потеряли взвод при попытке контратаки в Запорожской области

Рогов: ВСУ потеряли взвод при попытке контратаки в Запорожской области

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли взвод при попытке проведения контратаки в населенном пункте Левадное Запорожской области. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов, сообщает ТАСС.

Рогов отметил, что на фоне последних продвижений ВСУ у российских войск в Запорожской области появилась возможность развивать успех сразу по нескольким направлениям.

«Само освобождение Левадного дает возможность двигаться на запад и юго-запад в сторону Гуляйполя, что улучшает наши позиции и резко ухудшает позиции противника», — констатировал он.

13 октября сообщалось, что в Курской области за прошедшие сутки ВСУ потеряли до 80 солдат в ходе контратак и попытки прорыва государственной границы.

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      Игорь Дмитров
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