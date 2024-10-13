ВСУ потеряли до 80 солдат в ходе контратак и попытки прорыва границы в Курской области

ВСУ потеряли 80 солдат в попытке атаковать и прорвать границу в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за прошедшие сутки до 80 солдат в ходе контратак и попытки прорыва государственной границы в Курской области. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что российскими подразделениями отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин и Покровский, а также одна попытка прорваться через государственную границу в направлении поселка Новый Путь.

«В результате ВСУ потеряли до 80 человек убитыми и ранеными, уничтожены три танка, боевая машина пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина и четыре автомобиля», — отметили в военном ведомстве.

11 октября сообщалось, что Российская армия перешла к активным действиям в Курской области. В частности, около 1,5 тысячи солдат ВСУ попали в окружение в районе села Ольговка Кореневского района. Кроме того, как утверждал источник Telegram-канала Mash, украинские операторы дронов начали в панике подбивать свою технику.