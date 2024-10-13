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05:39, 13 октября 2024Россия

Российские штурмовики сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье

Минобороны: Су-25 ракетным ударом сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российские штурмовики Су-25 ракетным авиаударом сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что удар нанесли авиационными ракетами по разведанным целям.

После этого экипажи совершили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки, а затем вернулись на аэродром вылета. «Личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены», — заключили в Минобороны.

Ранее Минобороны России показало кадры, как оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожил зенитно-ракетный комплекс Patriot и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Пашена Балка в Днепропетровской области.

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      Марина Совина
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