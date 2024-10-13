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18:15, 13 октября 2024Мир

Сенатор счел американцев брошенными властью

Сенатор Вэнс: американцы ощущают себя брошенными собственным правительством

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский народ ощущает себя брошенным собственным правительством из-за неспособности властей во главе с президентом Джо Байденом эффективно оказывать помощь населению, пострадавшему от урагана. Об этом заявил кандидат в вице-президенты США от республиканцев и сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс в интервью телеканалу ABC.

«Мы имеем некомпетентную реакцию на этот кризис, особенно на западе штата Северная Каролина», — констатировал он.

Политик указал, что ресурсы Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) были направлены на поддержку нелегальных иммигрантов в стране. При этом в ходе оказания помощи пострадавшим обнаружилась «фундаментальная некомпетентность и чрезмерная бюрократизированность» службы.

Сенатор подчеркнул, что в результате FEMA не способна самостоятельно выполнять свои задачи и вынуждена просить помощи армии США для борьбы с последствиями урагана.

Ранее сообщалось, что общие страховые убытки от ураганов в США по итогам 2024 года после того, как на штат Флорида обрушился ураган «Милтон», составят более 100 миллиардов долларов. Так, застрахованные потери от «Милтона» эксперты оценили в диапазоне от 30 миллиардов до 50 миллиардов долларов — это крупнейшие убытки от ураганов с 2022 года.

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      Игорь Дмитров
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