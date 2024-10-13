ВСУ применили ракеты со шрапнелью при обстреле из HIMARS города Дебальцево в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили ракеты со шрапнелью при обстреле из ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS тылового города Дебальцево в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщает РИА Новости.

«На месте происшествия были обнаружены соответствующие осколки, обстрел велся, предположительно, из РСЗО HIMARS, ракета М-30А1 (шрапнельная), есть данные о пострадавших», — сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В СЦКК добавили, что при обстреле города пострадали восемь человек, среди которых двое детей, еще один человек не выжил. По словам местных жителей, в результате взрыва 74-летняя женщина получила несовместимые с жизнью раны.

Местная жительница Ирина рассказала агентству, что видела в небе летевшую ракету, которая затем взорвалась. После этого последовало еще несколько взрывов. Женщина вместе с членами своей семьи успела забежать в дом, что спасло им жизни. Сам дом, а также припаркованный рядом автомобиль получили серьезные повреждения.

По словам еще одной очевидицы случившегося, матери двоих детей Анны, ее 12-летний сын получил касательное ранение ноги.

В предыдущий раз украинцы атаковали из HIMARS Дебальцево накануне, 12 октября. Как сообщил глава региона Денис Пушилин, в результате пострадали 12 мирных жителей.