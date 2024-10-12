В ДНР при атаке ВСУ погибли мирные жители

Пушилин: при атаке ВСУ в ДНР погибли два мирных жителя, 12 человек пострадали

Два мирных жителя погибли, еще 12 человек пострадали в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

В тыловом городе Дебальцево ДНР в результате обстрела из HIMARS погибла женщина 1950 года рождения, еще пять жителей, в том числе ребенок 2012 года рождения пострадали.

Кроме того, в Никитовском районе Горловки из-за сбросов взрывоопасных предметов с беспилотников погиб мужчина, еще два человека ранены в ходе атак с применением беспилотников и обстрелов.

Ранее Пушилин сообщил, что один мирный житель погиб, еще восемь пострадали в результате артиллерийского обстрела региона со стороны ВСУ. Трое раненых в тяжелом состоянии, еще у двоих средняя степень тяжести. Пушилин уточнил, что медики оказывают помощь всем пострадавшим.