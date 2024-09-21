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22:02, 21 сентября 2024Бывший СССР

В ДНР мирный житель погиб в результате артиллерийского обстрела ВСУ

Глава ДНР Пушилин сообщил о погибшем мирном жителе в результате атаки ВСУ

Фото: Pixabay

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что один мирный житель погиб, еще восемь пострадали в результате артиллерийского обстрела региона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Один человек погиб, еще восемь мирных жителей ранены сегодня в результате киевской агрессии», — написал он.

По его словам, трое раненых в тяжелом состоянии, еще у двоих средняя степень тяжести. Пушилин уточнил, что медики оказывают помощь всем пострадавшим.

Ранее стало известно, что во время боев в ДНР погибли два украинских спортсмена: чемпионка Европы по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и победитель мирового первенства по панкратиону Ярослав Стрелец.

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      Марина Совина
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