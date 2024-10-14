Кремль ответил на слова Байдена о переговорах по вооружениям

Песков: контакты по сокращению вооружений необходимы, но должны идти в комплексе

Контакты по сокращению вооружений необходимы, но должны идти в комплексе с обсуждением других аспектов безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков ответил на слова президента США Джо Байдена о необходимости переговоров по вооружениям. Он подчеркнул, что контакты по ядерным вооружениям «нельзя откладывать в долгий ящик».

Пресс-секретарь президента также указал на необходимость обсуждения других вопросов безопасности с учетом конфронтации России и Запада. «Говорить об этом, не увязывая тему со всеми другими аспектами безопасности, абсолютно невозможно. И наш президент об этом уже говорил», — подчеркнул Песков.

Ранее премьер-министр Японии Сигэру Исиба напомнил США о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. В ходе предвыборных дебатов лидеров партий политик подчеркнул, что хотел бы создать мир без ядерного оружия.