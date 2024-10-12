Япония напомнила США о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Обычно Токио не говорит о причастности Вашингтона

Премьер Японии Исиба вспомнил о ядерном ударе США по Хиросиме и Нагасаки

Премьер Японии Сигэру Исиба во время дебатов глав политических партий вспомнил об атомных бомбардировках городов Хиросимы и Нагасаки. Политик прямо заявил, что ответственность за это лежит на Соединенных Штатах.

В ходе предвыборных дебатов лидеров партий политик подчеркнул, что хотел бы создать мир без ядерного оружия.

Я никогда не забуду тот шок, который я испытал, учась в шестом классе младшей школы, когда я увидел кадры последствий атомной бомбы, которую сбросили США на Хиросиму Сигэру Исиба премьер Японии

В то же время, отвечая на вопрос о ядерном сдерживании и идее о возможности совместного использования ядерного оружия, Исиба отметил, что следует провести обсуждения относительно того, как «совместить меры сдерживания и отказ от ядерного оружия».

В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. От взрыва и его последствий лишились жизни более 200 тысяч человек, подавляющее число из которых были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в японских городах проходит «Церемония мира», во время которой японские политики обычно прямо не говорят, что бомбардировки осуществили США.

Фото: Toru Hanai / Reuters

В Японии призвали США извиниться за бомбардировки

9 августа депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что США должны принести извинения перед Японией и ее народом за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.

По его словам, президент США Джо Байден в ходе саммита «Группы семи» (G7) в 2023 году должен был извиниться перед японским народом, а также признать ошибочность и недопустимость использования атомных бомб. Однако этого не произошло, а японский премьер-министр Фумио Кисида «ничего для этого не сделал».

«Я испытываю гнев по этому поводу. Так как ни разу не было таких извинений, я считаю, что нужно было заставить их это сказать на саммите. Все идет так, как хочет Америка», — сказал Судзуки.

6 августа Кисида не стал упоминать, кто именно сбросил ядерную бомбу на Хиросиму. Это произошло в ходе церемонии памяти жертв атомной бомбардировки. В своей речи Кисида заявил, что город тогда «превратился в пепел», а у людей «отняли мечту и счастливое будущее».

В свою очередь, профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо отметил, что Япония не будет требовать извинений, так как Токио зависит от Вашингтона во многих сферах и находится под американским ядерным зонтиком.

Фото: Yuriko Nakao / Reuters

Посол США отказался прийти на годовщину бомбардировки Нагасаки

7 августа посол США в Японии Рам Эммануэль отказался прийти на мемориальную церемонию по случаю годовщины ядерной бомбардировки Нагасаки.

Американская дипмиссия указала в письме, что делегация США «не сможет на высоком уровне принять участие в мероприятии» из-за отказа городской администрации Нагасаки пригласить на церемонию Израиль.