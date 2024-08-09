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09:39, 9 августа 2024Мир

В Японии объяснили нежелание требовать извинений от США за Хиросиму и Нагасаки

Камикубо: Япония не потребует извинений от США, находясь под ядерным зонтиком

Фото: Kyodo / Reuters

Япония не будет требовать извинений от США за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, так как страна зависит от Вашингтона во многих сферах и находится под американским ядерным зонтиком. Об этом заявил профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо, передает РИА Новости.

«Есть целый ряд причин, по которым правительство Японии не потребует извинений от США за Хиросиму и Нагасаки. Токио находится в подчинении у Вашингтона с конца Второй мировой войны. В частности, страна защищена американским ядерным зонтиком», — отметил эксперт.

По мнению Камикубо, Япония не может открыто подвергать критике США за атомные бомбардировки, так как «зависит от Вашингтона в сфере безопасности».

7 августа посол США в Японии Рам Эммануэль отказался прийти на мемориальную церемонию по случаю годовщины ядерной бомбардировки Нагасаки 9 августа 1945 года. Отмечается, что американская делегация США «не смогла» принять участие в мероприятии из-за отказа городской администрации Нагасаки пригласить на церемонию Израиль.

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      Дарья Устьянцева
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