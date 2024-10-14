Почти десять беспилотников совершили налет на российский регион

Брянский губернатор Богомаз сообщил об уничтожении девяти БПЛА над регионом

Почти десять беспилотных летательных аппаратов совершили налет на Брянскую область. О ходе отражения атаки сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В настоящее время над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны России уничтожены девять БПЛА самолетного типа», — написал чиновник.

По его словам, разрушений и пострадавших нет, на место атаки приехали экстренные службы. Глава области также выразил благодарность подразделениям ПВО.

Вечером 14 октября в Брянской области сработала система ПВО. Тогда глава области призвал граждан соблюдать необходимые меры безопасности. В это же время опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили в Воронежской области.