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19:58, 14 октября 2024Россия

Почти десять беспилотников совершили налет на российский регион

Брянский губернатор Богомаз сообщил об уничтожении девяти БПЛА над регионом
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Почти десять беспилотных летательных аппаратов совершили налет на Брянскую область. О ходе отражения атаки сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В настоящее время над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны России уничтожены девять БПЛА самолетного типа», — написал чиновник.

По его словам, разрушений и пострадавших нет, на место атаки приехали экстренные службы. Глава области также выразил благодарность подразделениям ПВО.

Вечером 14 октября в Брянской области сработала система ПВО. Тогда глава области призвал граждан соблюдать необходимые меры безопасности. В это же время опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили в Воронежской области.

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