Почти десять беспилотников совершили налет на российский регион

Почти десять беспилотных летательных аппаратов совершили налет на Брянскую область. О ходе отражения атаки сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«В настоящее время над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны России уничтожены девять БПЛА самолетного типа», — написал чиновник.
По его словам, разрушений и пострадавших нет, на место атаки приехали экстренные службы. Глава области также выразил благодарность подразделениям ПВО.
Вечером 14 октября в Брянской области сработала система ПВО. Тогда глава области призвал граждан соблюдать необходимые меры безопасности. В это же время опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили в Воронежской области.