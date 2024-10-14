Глава российского региона обратился к гражданам на фоне опасности атаки БПЛА

Воронежский губернатор Гусев заявил об опасности атаки БПЛА в регионе

Глава Воронежской области Александр Гусев обратился к гражданам на фоне опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

«Внимание! Уважаемые воронежцы, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — написал губернатор.

Он заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся наготове, а также попросил местных жителей следить за оповещениями от МЧС России или областных властей.

За 15 минут до этого губернатор Брянской области Александр Богомаз опубликовал пост, в котором сообщил о работе систем ПВО в регионе. Тогда глава области призвал граждан соблюдать необходимые меры безопасности.