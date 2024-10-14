Над российским регионом сработала система ПВО

Губернатор Богомаз сообщил о работе ПВО над Брянской областью

Над Брянской областью сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Уважаемые земляки! В настоящее время наши защитники отражают попытку атаки с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал чиновник.

По его словам, на данный момент силы ПВО ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Глава области также призвал граждан соблюдать необходимые меры безопасности.

В этот же день военный эксперт Александр Шарковский предрек большие проблемы у формирований Вооруженных сл Украины (ВСУ), находящихся в Курской области. По его мнению, распутица, которая начнется в скором времени, поставит крест на украинских войсках.