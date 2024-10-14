Украинским войскам в Курской области предрекли проблемы из-за одного фактора

Эксперт Шарковский: осенью у ВСУ в Курской области начнутся большие проблемы

Осенью у Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые вторглись в Курскую область, начнутся большие проблемы из-за распутицы. Такое влияние погоды на боевые действия предрек военный эксперт Александр Шарковский, чьи слова приводит «Абзац».

«Распутица поставит крест на украинцах. Нашим тоже будет трудно наступать, но снабжение группировки войск ВСУ, которая находится в Курской области, будет практически невозможно», — рассказал он.

По его словам, украинским войскам станет очень сложно удерживать захваченные населенные пункты. Эксперт допустил, что Вооруженные силы (ВС) России смогут проводить прорывные действия во время распутицы.

Шарковский порассуждал о действиях российского командования войсками. Генштаб, по его мнению, считает нецелесообразным атаки с флангов для формирования «котла» в Курской области. В связи с этим приоритетом российских войск в регионе остается тактика выдавливания ВСУ с территории России.