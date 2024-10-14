«Жестко оборвала выступление». Глава Ассамблеи в Женеве резко остановила протест представителя Украины по теме России

Протест представителя Украины во время заседания Межпарламентской ассамблеи жестко прервали. Как рассказал «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа, украинская сторона хотела протестовать против того, что президент ассамблеи Тулия Эксон посещала Санкт-Петербург и проводила встречи с российскими политиками.
Украина попыталась что-то сказать и ее сразу же осадили. Президент жестко оборвала выступление украинской делегации по этому поводу
Российский парламентарий лично присутствовал на заседании в Женеве и стал свидетелем произошедшего. В беседе с журналистами он вспомнил об аналогичном случае, произошедшем на заседании Фонда Клинтона. Тогда представителям Украины также не дали возможности выступить. «Украине даже не дали слова, хотя половина или больше мероприятия в прошлом году была посвящена именно украинской тематике», — напомнил Чепа.
Известно, что этим летом Эксон заявляла, что межпарламентский союз готов подключиться к диалогу по мирному урегулированию украинского конфликта.
Чепа указал на ослабление поддержки Украины в мире
По словам Чепы, сейчас в мире все реже происходят выступления в поддержку украинского конфликта. В частности, он считает, что Соединенные Штаты не поддержат президента Украины Владимира Зеленского в его просьбе разрешить Киеву бить западным оружием вглубь российской территории.
«Мы видим, что американцы постепенно начинают "сливать" Украину», — поделился депутат, пояснив, что США опасаются разрешать Киеву бить вглубь РФ, так как это способно стать основанием для ответных действий.
В Британии положение Зеленского назвали невыносимым после последних событий на Ближнем Востоке. По мнению аналитика Александра Меркуриса, центр внимания США сейчас переключился на другой конфликт, из-за чего Киев стремительно теряет поддержку. «Европейцы брошены, а Зеленский находится в невыносимом положении, в глубине души зная, что ему нужно сделать, но он это не выполнит», — считает он.
Украинские власти впервые начали всерьез обсуждать территориальные уступки
Один из высокопоставленных украинских чиновников сообщил, что в Киеве всерьез обсуждают территориальные уступки для урегулирования конфликта, чего не было ранее. Он уверен, что Штаты будут в любом случае постепенно отказываться поддерживать Украину независимо от результатов выборов американского президента.
Чиновник пояснил, что ранее в Киеве неверно рассуждали о победе, думая, что ею станет «безоговорочная капитуляция России». «Но без уступок не обойтись», — отметил он, подчеркнув, что сделка должна быть выгодна и российской стороне.