Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:11, 13 октября 2024Бывший СССР

Зеленский прокомментировал российское наступление в Курской области. Что происходит с ВСУ?

Зеленский: российские войска попытались оттеснить ВСУ в Курской области
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Российская армия попыталась оттеснить позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Относительно Курской операции: были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи

Владимир Зеленский президент Украины

Как отмечает издание «Страна», в Курской области российским войскам удалось продвинуться «на левом фланге украинского плацдарма», что поставило под угрозу окружения части ВСУ.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном районе до сих пор идут бои. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

Материалы по теме:
«Украина стреляет себе в колено» Какие цели преследует операция ВСУ в Курской области и чем ответит на нее Россия?
«Украина стреляет себе в колено»Какие цели преследует операция ВСУ в Курской области и чем ответит на нее Россия?
16 августа 2024
ВСУ оказались на грани окружения в Угледаре. Чем это грозит Украине и как российское наступление изменит ход СВО?
ВСУ оказались на грани окружения в Угледаре.Чем это грозит Украине и как российское наступление изменит ход СВО?
23 сентября 2024

Алаудинов сообщил об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области. По его словам, курское направление активно движется вперед.

За прошлый период вот за эти почти два месяца в общей сложности освобождены от противника (...) 19 населенных пунктов

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат»

Он также рассказал, что ВСУ попытались напасть на Белгородскую область, однако их атака была успешна отбита ВС России. «Они попытались на одном участке пробиться, подойти некрупными силами, но их так оторвали, потрепали, что они, кто остался жив-цел, вернулись обратно», — уточнил офицер.

11 октября Алаудинов заявил о панике в рядах ВСУ в Курской области и отводе техники. По его словам, украинские войска ежедневно теряют серьезные участки.

Алаудинов заявил об уничтожении 70 процентов техники ВСУ

В Курской области уничтожены 70 процентов техники ВСУ, отметил командир спецназа «Ахмат». По его словам, украинские войска собрали «такие серьезные ресурсы, которых никогда не собирали за все три года, чтобы конкретно ударить на одном направлении».

По словам российского генерала, ВСУ заходили на российские территории более чем с 200 танками и 400 бронированными машинами. Генерал также отметил, что военные ресурсы Украины истощены, в том числе по количеству и качеству солдат.

У ВСУ нет подготовленных бойцов, которые были в начале кампании 2023 года

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат»

Генерал считает, что украинский конфликт завершится в 2024 году. По его словам, этому поспособствуют выборы в Соединенных Штатах и события на Ближнем Востоке. Он добавил, что само состояние Украины приблизит ее к тому, чтобы закончить конфликт. Офицер назвал демографическую ситуацию в стране страшной катастрофой.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский прокомментировал российское наступление в Курской области. Что происходит с ВСУ?

      В Германии раскритиковали решение Шольца разместить способные достичь РФ ракеты

      В ФРГ оценили шансы Украины начать контрнаступление

      Харрис обвинила Трампа в сокрытии данных о его здоровье

      Путин призвал внедрять в российский АПК отечественное оборудование и технику

      В Германии заявили о завершении поставок Украине крупной военной техники

      Российский рядовой помог товарищу при обстреле ВСУ

      Путин оценил сбор урожая в России

      Жители Финляндии и Швеции получат новые инструкции на случай войны

      Путин пообещал восстановить все разрушенное в новых и приграничных регионах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше