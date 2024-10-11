Алаудинов сообщил об освобождении 15 населенных пунктов в Курской области. Что известно о продвижении российских войск?

Алаудинов заявил, что в Курской области освобождены 15 населенных пунктов

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что в Курской области освободили 15 населенных пунктов, ранее занятых украинскими войсками.

Из тех курских населенных пунктов, которые были заняты противником, 15 уже освобождены Апти Алаудинов Командир спецназа «Ахмат»

Алаудинов также оценил ход боевых действий на донецком направлении. Он заявил, что на десяти участках российские бойцы продвигаются вперед. По его словам, военные освобождают один-два населенных пункта ежедневно.

Алаудинов дал прогноз об окончании СВО

Алаудинов считает, что украинский конфликт завершится в 2024 году. По его словам, этому поспособствуют выборы в Соединенных Штатах и события на Ближнем Востоке. Он добавил, что само состояние Украины приблизит ее к тому, чтобы закончить конфликт. Алаудинов назвал демографическую ситуацию в стране страшной катастрофой.

Я больше чем уверен, что СВО мы завершим в этом году. Большую часть своих прогнозов я беру из Священного Писания Апти Алаудинов Командир спецназа «Ахмат»

По его словам, Украина стоит на пороге внутренних тяжелых событий. «Та задача, которую ставил [президент Украины Владимир] Зеленский и озвучивали "американские хозяева", — что они будут воевать до последнего украинца, — они ее почти выполнили», — заявил он.

В августе генерал-майор предположил, что бои, начавшиеся в Курской области, продлятся около двух-трех месяцев. К этому времени может завершиться и сама спецоперация, сказал глава спецназа «Ахмат».

Алаудинов оценил масштабы вооружения ВСУ в Курской области

Генерал заявил, что в Курской области уничтожены 70 процентов техники ВСУ.

Они собрали такие серьезные ресурсы, которых никогда не собирали за все три года, чтобы конкретно ударить на одном направлении (...) Но 70 процентов этой техники уже уничтожено. Как только оставшаяся техника где-то появляется, ее продолжают уничтожать Апти Алаудинов Командир спецназа «Ахмат»

По его словам, украинские войска заходили на российские территории более чем с 200 танками и 400 бронированными машинами. «Вся европейская рухлядь была конкретно задействована на этой операции», — резюмировал он.

4 октября боец группы командира «Аида» с позывным «Москва» сообщил, что украинские военные размещают технику и вооружение в захваченных жилых массивах Курской области.

Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном районе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.