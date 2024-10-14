Россиянин грозил навести порчу на остановившего его инспектора ДПС и попал на видео

Под Иркутском мужчина грозил навести порчу на остановившего его инспектора ДПС

В поселке Куйтун мужчина грозил наложить проклятие на инспектора ДПС, который остановил его за превышение скорости. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области и предоставили видео случившегося.

На кадрах видно, как водитель сидит в служебной машине. Он уверяет полицейского, что живет в автомобиле и в момент остановки сотрудником просто катился на нем с горки. Через минуту мужчина разозлился и заявил, что применит силу наведения порчи против инспектора.

По данным ведомства, мужчина за рулем Toyota Premio двигался по поселку с явным превышением скорости, чем и привлек внимание полицейских. Услышав требование об остановке, 39-летний злоумышленник прибавил газу и попытался скрыться. Его смогли задержать после непродолжительной погони.

За рулем автомобиля находился водитель с явными признаками опьянения — от прохождения освидетельствования он отказался. В отношении мужчины составлены административные материалы за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и за невыполнение законного требования полицейских об остановке.

Уточняется, что в 2016 году задержанного уже лишали водительских прав за езду в нетрезвом виде.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге осудят мужчину за нетрезвую езду на самокате.