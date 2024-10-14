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20:44, 14 октября 2024Силовые структуры

Россиянин поссорился с соседями и в отместку поджег их дом

Житель Кургана поссорился с соседями и в отместку поджег их дом

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Кургане полиция задержала 25-летнего местного жителя по подозрению в поджоге дома соседей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Полицейские установили, что ранее между двумя жителями города произошла ссора на фоне личной неприязни, после чего один из них, желая отомстить, купил горючую жидкость и поджег жилище и надворные постройки оппонента. Во время поджога хозяева находились дома, они вовремя заметили огонь и вызвали спецслужбы.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога») УК РФ. Поджигателю грозит до пяти лет колонии. Известно, что ранее он был судим.

Ранее сообщалось, что в Красноярске будут судить пенсионерку, поджегшую авто соседа за шум от ремонта.

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      Илона Палей
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