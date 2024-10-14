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10:38, 14 октября 2024Бывший СССР

Российский военный рассказал о стрельбе ВСУ в спины сослуживцам

Боец ВС России Тополь: ВСУ стреляют в спины сдающимся в плен сослуживцам

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют со спины сдающихся в плен сослуживцев. Об этом рассказал заместитель командира штурмовой роты с позывным Тополь, передает ТАСС.

«Командование [ВСУ] не дает нам их вытащить оттуда, потому что они стреляют в них в спину. Они стреляют по своим», — отметил боец Вооруженных сил (ВС) России.

Тополь добавил, что после эвакуации один из украинских солдат сообщил, что не стрелял из автомата и не умеет им пользоваться. Российский военнослужащий также заявил, что большинство сражающихся на стороне ВСУ являются наемниками из недружественных РФ государств.

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      Екатерина Грищенко
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