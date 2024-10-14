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15:56, 14 октября 2024Россия

Российского ветерана СВО обокрали и вывезли в коттедж работать за 900 рублей в день

Ветерана СВО из Волгоградской области обокрали и вывезли в коттедж работать

Фото: Александр Вайнштейн / Коммерсантъ

Ветерана специальной военной операции (СВО) из Волгоградской области Василия Мелихова обокрали и вывезли в коттедж работать за 900 рублей в день. Об этом сообщил портал V1.ru.

Россиянина искали полтора месяца. Затем бывший военный вышел на связь, а позже вернулся домой, однако не стал объяснять родным, где он был и чем занимался. Однако домочадцы предположили, что Мелихова продали в рабство и сейчас он боится раскрыть правду.

Россиянин в разговоре с V1.ru пояснил, что напился на Киевском вокзале в Москве, там его обокрали.

«Когда проснулся — все украли. Потом ко мне какой-то пузатый парень подошел. Русский. И предложил работу. 900 рублей в день, сигареты и еда. Я согласился, чтобы подзаработать на билет до дома», — отметил Мелихов.

Ранее сообщалось, что в Тульской области цыгане держали в рабстве ветерана спецоперации и еще девятерых человек.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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