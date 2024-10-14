ВСУ попытались совершить атаку дроном на российский регион

Губернатор Богомаз: силы ПВО Минобороны РФ сбили еще 1 дрон в Брянской области

Силы противовоздушной обороны Минобороны России обнаружили и сбили еще один дрон самолетного типа в Брянской области. Таким образом, они предотвратили попытку атаки на российский регион со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор, поблагодарив защитников.

До этого регион атаковали девять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Богомаз также уверил, что во время происшествий никто не пострадал и повреждения отсутствуют.