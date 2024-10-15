Экс-супруга выжившего после 67 дней дрейфа в море раскрыла подробности его маршрута

Экс-супруга выжившего после двух месяцев дрейфа: должны были плыть шесть часов

Бывшая жена Михаила Пичугина, который 67 дней дрейфовал в открытом море, рассказала о планируемом маршруте бывшего мужа и двух его спутников. Ее слова приводят «Известия».

«4 августа они уехали отдыхать на Шантарские острова, (...) 9 августа они поехали на Сахалин и пропали. Должны были после обеда отплывать, к вечеру приехать», — рассказала женщина.

По ее словам, плыть мужчины с подростком должны были около четырех-шести часов. По прошествии этого времени связь с ними пропала. Последний раз 15-летний подросток связывался с матерью перед поездкой на Сахалин после возвращения с Шантарских островов в начале августа.

15-летний подросток и двое взрослых пропали в начале августа — они выдвинулись на катамаране «Байкат» от мыса Перовского, который расположен в Николаевском районе Хабаровского края, в сторону Сахалина. Лодка дрейфовала 67 дней — когда ее нашли, живым остался только один из мужчин.

Первые слова, которые произнес мужчина, обнаруженный в открытом море, были про то, что у него осталось мало сил. Ему, предварительно, удалось выжить благодаря избыточному весу и запасам еды. В сети также появились кадры с обнаруженной лодкой.