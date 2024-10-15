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11:20, 15 октября 2024Экономика

Подсчитано количество подрабатывающих россиян

«Работа.ру»: в России подрабатывают почти 30 процентов граждан

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В России подрабатывают 29 процентов населения. Это показал опрос, проведенный сервисами «Работа.ру» и «Подработка». Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Из этого числа 25 процентов совмещают дополнительную работу с основной. Однако для четырех процентов подработка стала основным источником дохода.

Кроме того, 34 процента респондентов заявили об отсутствии у них дополнительной работы, но признались, что в будущем планируют ею обзавестись. В то же время 37 процентов пока не намерены заниматься подработками.

Среди тех, кто подрабатывает, 64 процента сказали, что могли бы отказаться от работы в пользу подработки, но 36 процентов не собираются бросать основную работу, которую они ценят за стабильность.

В 2023 года подработка заняла у жителей России почти 17 миллионов часов. Это оказалось минимальным показателем за десять лет. Потраченное на основную работу время, напротив, увеличилось на 47,65 миллиона часов.

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