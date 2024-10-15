В Европе заявили о возможности обойтись без российского газа

Еврокомиссар Симсон: обходиться без российского газа готовились последние годы

Евросоюз готов обходиться без российского газа, так как готовился к этому последние годы. Об этом по итогам заседания Совета министров энергетики стран объединения заявила Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, ее слова приводит РИА Новости

По словам Симсон, некоторые страны сообщества заключают новые контракты на поставки российских энергоресурсов. Она также признала рост объемов закупок сжиженного природного газа (СПГ) из РФ, но выразила надежду, что это «не будет трендом».

Также еврокомиссар заявила о возможности ЕС пережить обойтись без транзита российского топлива через территорию Украины. Страны региона при этом не ожидают дефицита топлива, так как запасы газа в Евросоюзе находятся на уровне 95 процентов.

Министры энергетики европейских государств готовятся обсудить проблему импорта российского газа в условиях продолжающегося уже третью зиму конфликта на Украине на встрече в Люксембурге. Чиновники решили выяснить, насколько регион готов к зиме, особенно в условиях, когда 31 декабря истекает ключевое соглашение о транзите российского газа через Украину.

Один из обсуждаемых вариантов — закупать газ в Азербайджане вместо России. Этот сценарий выглядит спорным, так как бывшая республика СССР располагает ограниченными возможностями для экспорта газа. Между тем Европа нуждается в 10-11 миллиардах кубических метров этого энергоносителя. Более низкие уровни означали бы необходимость закачки дополнительного газа, что сделало бы операцию нерентабельной.