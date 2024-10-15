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12:13, 15 октября 2024Мир

В ООН прокомментировали украинский законопроект о запрете русского языка в школах

В ООН проанализируют украинский законопроект о запрете русского языка в школах

Фото: Mike Segar / Reuters

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) анализирует законопроект Верховной Рады Украины о запрете использования русского языка на территории школ. Об этом заявил официальный представитель УВКПЧ Сейф Маганго в беседе с РИА Новости.

«Мы знаем о недавно зарегистрированном в Верховной Раде Украины законопроекте, который содержит поправки к закону Украины "Об образовании", и в настоящее время анализируем его положения», — сообщил Маганго.

30 сентября депутат Верховной Рады Наталья Пипа внесла в парламент законопроект о запрете русского языка на территории школ.

11 октября законопроект поддержал министр образования Украины Оксен Лисовой, заявив, что власти не обязаны защищать русский язык в стране, так как он является инструментом «агрессии».

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      Елизавета Мытарева
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