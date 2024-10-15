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19:25, 15 октября 2024Моя страна

Житель Иркутской области выиграл в лотерею миллион рублей

Житель Иркутской области выиграл в лотерею 1,1 миллиона рублей

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Житель Иркутской области выиграл суперприз в лотерее. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город».

Выяснилось, что россиянин, имя которого не раскрывается, стал обладателем приза в размере 1,1 миллиона рублей. Как уточнили организаторы лотереи, этот приз разыграли 9 октября в 272 000-м тираже государственной лотереи. Дополнительные числа, отмеченные игроком в билете, увеличили сумму на 10 800 рублей.

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При этом отмечается, что победитель еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр.

Ранее в октябре житель Красноярского края купил лотерейный билет за 25 рублей в мобильном приложении и выиграл в лотерею миллионы рублей. До этого сообщалось о другом победителе. Слесарь из Ярославля описал крупный выигрыш в лотерею фразой «все как в тумане».

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      Карина Черных
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