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15:15, 16 октября 2024Интернет и СМИ

Авторам «VK Видео» стала доступна новая функция

Авторы «VK Видео» смогут редактировать страницу с контентом

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Авторам «VK Видео» предоставили расширенные возможности. Теперь они смогут установить уникальную обложку для своей страницы с видео, закрепить в топе нужный ролик, а в новом разделе «Главное» — отобразить для зрителей самый важный контент, рассказали в пресс-службе соцсети.

Оригинальная обложка подчеркнет фирменный стиль, ее можно установить в верхней части страницы с видео, достаточно загрузить изображение рекомендуемого размера. Обложка позволит обозначить тематику контента и выделиться среди других авторов.

Изменения также коснулись вкладки «Главное» — там появились карусели «Новое» со свежими видео, «Популярное» с самыми просматриваемыми, а также пять авторских плейлистов. Создатели контента могут самостоятельно менять порядок, в котором эти разделы отображаются на «Главной», а также видео в них.

«Скоро станут доступны дополнительные плейлисты и контентные блоки, которые тоже можно будет редактировать. В верхней части "Главной" теперь можно закрепить видео — это сделает его более заметным для аудитории и привлечет дополнительное внимание зрителей», — рассказали в пресс-службе.

Редактировать обложку можно в веб-версии, позже такая возможность появится в мобильном приложении.

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