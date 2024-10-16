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23:21, 16 октября 2024Мир

Лавров ответил пожаловавшемуся на него экс-премьеру Британии

Глава МИД Лавров: Джонсон не потел перед камином во время переговоров в Москве

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров ответил бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, который в своих мемуарах пожаловался, что в ходе переговоров в Москве его заставили «сидеть перед пылающим камином, настолько жарким», что пот тек по его лицу. В интервью изданию «Аргументы и факты» (АиФ) Лавров указал, что Джонсон не потел.

«Прекрасно это помню. Он не потел. Я сидел в двух метрах от него через стол. У него не было капель пота на лице, о которых он пишет», — высказался министр иностранных дел.

Лавров отметил, что экс-премьер Соединенного Королевства был почетным гостем в особняке МИД на Спиридоновке. «Это была зима, а зимой в особняке есть работающий камин. Всем это очень нравится, потому что он создает не только тепло, но и уют, а вместе с ним атмосферу доверительности для разговора», — добавил глава российского МИД.

Лавров напомнил, что Джонсон славится своими экстравагантными действиями, а западные мемуаристы «в целом славятся передергиванием фактов».

Ранее Джонсон признался, что британские военные накануне специальной военной операции считали, что Российская армия в короткие сроки займет Украину, и поэтому планировали помогать Киеву снабжением и подготовкой партизан и агентов, которые бы совершали диверсии на контролируемой Россией территории.

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      Маргарита Пименова
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