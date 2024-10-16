Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) примет решение по вопросу о внесении России в черный список организации на следующей неделе. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на соответствующий документ.
В материалах отмечается, что заседание внутреннего органа ФАТФ, который рассматривает кандидатуры на внесение в список и предоставляет необходимые подтверждения, состоится 22 октября.
24 февраля 2023 года ФАТФ приостановила членство России. Решение приурочили к первой годовщине с начала российской спецоперации на Украине. Однако за Россией сохранилась ответственность за внедрение стандартов ФАТФ и выполнение финансовых обязательств.
Решения о включении России в черный список добивается Украина
Издание отмечает, что с апреля 2022 года Украина добивается включения России в черный список ФАТФ.
В черном списке оказываются страны «с серьезными стратегическими недостатками» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, им присваивается высокий уровень риска.
Внутренний орган ФАТФ занимается рассмотрением кандидатур на включение в черный список и сбором подтверждающих доказательств. Для принятия решения требуется консенсус 40 стран-участниц, в число которых входит Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и Саудовская Аравия.
В настоящее время в черном списке находятся три страны — Северная Корея, Иран и Мьянма.
Росфинмониторинг назвал последствия решения о статусе России в ФАТФ
Приостановка членства Москвы в ФАТФ не повлечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. Об этом в июне 2023 года, после приостановки членства, сообщил Росфинмониторинг.
Российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать. Росфинмониторинг наращивает международное сотрудничество с заинтересованными странами
В ведомстве также заявили, что решение является безосновательным и выходит за рамки мандата ФАТФ.
До этого, в марте, страны БРИКС планировали рассмотреть инициативу по созданию своей организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, аналогичной ФАТФ.
Приостановку членства России в ФАТФ назвали опасным шагом
Посол России в США Анатолий Антонов (в настоящее время он завершил дипломатическую миссию в Вашингтоне) заявил в феврале прошлого года, что приостановка членства РФ в ФАТФ грозит разрушением глобальной архитектуры деятельности в данной сфере.
По мнению дипломата, это решение показывает, что любого члена ФАТФ можно «выдавить в угоду конъюнктурным запросам Вашингтона». Заявление министра финансов Соединенных Штанов Джанет Йеллен, которая одобрила решение ФАТФ, Антонов назвал непрофессиональным и безответственным.
Глава казначейства явно потирает руки от реализации откровенно политизированной инициативы в рамках сугубо технической по своему мандату многосторонней площадки
Он подчеркнул, что за 20 лет членства в ФАТФ Россия сделала многое для организации многое, например, создала одну из самых передовых национальных «антиотмывочных» систем.