Названы сроки принятия решения о внесении России в черный список ФАТФ, чего с 2022 года добивается Киев. Чем это грозит?

Politico: ФАТФ примет решение о внесении РФ в черный список 22 октября

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) примет решение по вопросу о внесении России в черный список организации на следующей неделе. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на соответствующий документ.

В материалах отмечается, что заседание внутреннего органа ФАТФ, который рассматривает кандидатуры на внесение в список и предоставляет необходимые подтверждения, состоится 22 октября.

24 февраля 2023 года ФАТФ приостановила членство России. Решение приурочили к первой годовщине с начала российской спецоперации на Украине. Однако за Россией сохранилась ответственность за внедрение стандартов ФАТФ и выполнение финансовых обязательств.

Решения о включении России в черный список добивается Украина

Издание отмечает, что с апреля 2022 года Украина добивается включения России в черный список ФАТФ.

В черном списке оказываются страны «с серьезными стратегическими недостатками» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, им присваивается высокий уровень риска.

Внутренний орган ФАТФ занимается рассмотрением кандидатур на включение в черный список и сбором подтверждающих доказательств. Для принятия решения требуется консенсус 40 стран-участниц, в число которых входит Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и Саудовская Аравия.

В настоящее время в черном списке находятся три страны — Северная Корея, Иран и Мьянма.

Росфинмониторинг назвал последствия решения о статусе России в ФАТФ

Приостановка членства Москвы в ФАТФ не повлечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. Об этом в июне 2023 года, после приостановки членства, сообщил Росфинмониторинг.

Российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать. Росфинмониторинг наращивает международное сотрудничество с заинтересованными странами Росфинмониторинг

В ведомстве также заявили, что решение является безосновательным и выходит за рамки мандата ФАТФ.

До этого, в марте, страны БРИКС планировали рассмотреть инициативу по созданию своей организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, аналогичной ФАТФ.

Приостановку членства России в ФАТФ назвали опасным шагом

Посол России в США Анатолий Антонов (в настоящее время он завершил дипломатическую миссию в Вашингтоне) заявил в феврале прошлого года, что приостановка членства РФ в ФАТФ грозит разрушением глобальной архитектуры деятельности в данной сфере.

По мнению дипломата, это решение показывает, что любого члена ФАТФ можно «выдавить в угоду конъюнктурным запросам Вашингтона». Заявление министра финансов Соединенных Штанов Джанет Йеллен, которая одобрила решение ФАТФ, Антонов назвал непрофессиональным и безответственным.

Глава казначейства явно потирает руки от реализации откровенно политизированной инициативы в рамках сугубо технической по своему мандату многосторонней площадки Анатолий Антонов посол России в США

Он подчеркнул, что за 20 лет членства в ФАТФ Россия сделала многое для организации многое, например, создала одну из самых передовых национальных «антиотмывочных» систем.

