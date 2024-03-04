БРИКС рассмотрит вопрос создания аналога SWIFT

БРИКС включил в повестку предложения Ирана по созданию аналога SWIFT

БРИКС рассмотрит вопрос создания собственной системы обмена финансовыми сообщениями между членами организации, аналогичной SWIFT. Об этом заявил замглавы центробанка Ирана по международным вопросам Мохсен Карими, его слова приводит РИА Новости.

Соответствующее предложение центрального банка исламской республики было включено в повестку дня. Союз также обсудит инициативу по созданию своей организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, аналогичной ФАТФ.

Карими подчеркнул, что государствам-членам БРИКС как «развивающимся в экономическом отношении державам» необходим собственный расчетный механизм для создания единой финансовой системы. По его словам, иранская сторона может сыграть в этом огромную роль.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала, что многие страны думают над альтернативами Международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT. Это обусловлено возросшими рисками при использовании данной системы, объяснила она. Глава регулятора также добавила, что к российской Системе передачи финансовых сообщений к настоящему времени подключились в общей сложности 159 иностранных участников из 20 стран.