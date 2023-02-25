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05:59, 25 февраля 2023Экономика

Посол Антонов назвал опасной приостановку членства России в ФАТФ

Посол России в США Антонов назвал опасным шагом приостановку членства России в ФАТФ

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, чем обернется приостановка российского членства в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, этот шаг чреват разрушением глобальной архитектуры деятельности в данной сфере. Администрация США, как отметил Антонов, отказывается понять, что такое решение приведет к эрозии глобальной архитектуры противодействия «отмыванию денег», финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Принятое в Париже решение, по мнению посла, показывает, что любого члена ФАТФ можно «выдавить в угоду конъюнктурным запросам Вашингтона». Заявление министра финансов Соединенных Штанов Джанет Йеллен, которая одобрила решение ФАТФ, Антонов назвал непрофессиональным и безответственным.

«Глава казначейства явно потирает руки от реализации откровенно политизированной инициативы в рамках сугубо технической по своему мандату многосторонней площадки», — высказался дипломат, добавив, что за 20 лет членства в ФАТФ Россия сделала многое для организации многое, например, создала одну из самых передовых национальных «антиотмывочных» систем.

Ранее Росфинмониторинг заявил о безосновательности исключения России из ФАТФ. Отмечается, что это решение является безосновательным и выходит за рамки мандата ФАТФ.

24 февраля стало известно, что ФАТФ приостановила членство России. Решение приурочено к первой годовщине с начала российской спецоперации на Украине. Вместе с тем уточняется, что за Россией все равно сохраняется ответственность за внедрение стандартов ФАТФ и выполнение финансовых обязательств.

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Екатерина Подвигина
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