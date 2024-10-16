В Кремле впервые отреагировали на угрозы Кадырова кровной местью сенатору и депутатам

Песков не стал комментировать угрозы Кадырова кровной местью сенатору Керимову

В случае, если россиянин получает какие-либо угрозы, он может обращаться в правоохранительные органы. Так пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос об угрозах главы Чечни Рамзана Кадырова кровной местью сенатору Сулейману Керимову и депутатам Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову. Слова Пескова приводит ТАСС.

Таким образом, в Кремле впервые отреагировали на заявления Кадырова, которые тот сделал на фоне якобы появившейся у него информации о готовившемся сенатором и депутатами покушении. При этом пресс-секретарь Песков добавил, что о сути конфликта между Кадыровым и парламентариями ему сказать нечего.

«Вы знаете, мы не комментируем эту ситуацию. Любой гражданин обращается в правоохранительные органы, которые в соответствии с законом принимают необходимые меры. Иных комментариев здесь быть не может», — ответил на вопрос журналистов представитель Кремля.

В 2011 году Рамзан Кадыров объявил о полном искоренении практики кровной мести в Чечне и роспуске примирительных комиссий, тем не менее сам он грозил кровной местью своим противникам — например, террористам.

Ранее сообщалось, что сенатор Керимов получил звание через четыре дня после угроз Кадырова.