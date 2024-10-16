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18:19, 16 октября 2024Мир

В МИД России пообещали ответные меры за сокращение Норвегией дипсостава посольства РФ

Захарова: Россия примет меры за сокращение Норвегией дипсостава посольства РФ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Россия примет ответные меры за сокращение Норвегией дипломатического состава российского посольства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат пообещала, что Москва будет учитывать этот «недружественный шаг» в дальнейших отношений с Осло. «Новые ультимативные требования Осло крайне усложняют функционирование российских загранучреждений в Норвегии, но именно на это решения Осло и нацелены. Они фактически парализуют деятельность наших загранучреждений на ряде направлений», — указала Захарова.

Ранее российское посольство в Норвегии сообщило, что сокращает дипломатический состав по требованию норвежской стороны. В консульском отделе останутся всего два дипломата.

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      Виктория Кондратьева
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