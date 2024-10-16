В США объяснили разницу между помощью Украине и Израилю

Politico: США помогают ВСУ осторожнее, чем Израилю, из-за ядерного оружия России

США помогают Украине осторожнее, чем Израилю, так как у России, в отличие от Ирана, есть ядерное оружие. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Мы можем рискнуть сбить иранские ракеты над Израилем, не провоцируя прямой войны с Тегераном, которая может привести к ядерной войне», — заявил неназванный старший помощник Сената США, специализирующийся на политике в отношении Украины.

Помощник сената добавил, что существует гораздо больший риск ядерной конфронтации, если «пытаться сделать это с Россией», оказав Украине аналогичную поддержку. Этот факт, по мнению источника, является «жестким ответом, который украинцам, возможно, не понравится слышать». Издание отмечает, что два других источники из администрации президента США Джо Байдена высказали такую же точку зрения.

Ранее заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что помощь, которую США оказывают Украине и Израилю, не стоит сравнивать друг с другом.