Соскин: Зеленский должен уйти во избежание гражданской войны

Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти со своего поста во избежание гражданской войны. Об этом сообщил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, отставка для Зеленского является единственным итогом. «Заключительный диагноз — немедленная отставка, немедленная, иначе в стране будет гражданская война, иначе рухнет линия фронта», — рассказал Соскин.

Он добавил, что за сентябрь 2024 года Украина потеряла столько территорий, «сколько за весь 2023 год не отдавали». Соскин также предрек крах Вооруженных сил Украины на территории Курской области.

Ранее также Олег Соскин заявил, что Зеленский будет умолять о встрече с лидером США Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Германии. По его мнению, западные лидеры уже не интересуются Зеленским, поэтому вряд ли будут его поддерживать.