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18:24, 17 октября 2024Бывший СССР

На Украине потребовали отставки Зеленского из-за гражданской войны

Соскин: Зеленский должен уйти во избежание гражданской войны

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти со своего поста во избежание гражданской войны. Об этом сообщил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, отставка для Зеленского является единственным итогом. «Заключительный диагноз — немедленная отставка, немедленная, иначе в стране будет гражданская война, иначе рухнет линия фронта», — рассказал Соскин.

Он добавил, что за сентябрь 2024 года Украина потеряла столько территорий, «сколько за весь 2023 год не отдавали». Соскин также предрек крах Вооруженных сил Украины на территории Курской области.

Ранее также Олег Соскин заявил, что Зеленский будет умолять о встрече с лидером США Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Германии. По его мнению, западные лидеры уже не интересуются Зеленским, поэтому вряд ли будут его поддерживать.

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      Сергей Болиев
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