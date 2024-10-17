В России объяснили сдержанную реакцию Запада на «план победы» Зеленского

Политолог Суслов: план Зеленского втягивает Запад в конфликт с Россией

«План победы», который представил президент Украины Владимир Зеленский, направлен на втягивание стран Запада в конфликт с Россией. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог, член Совета по внешней и оборонной политике, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

«План Зеленского, по сути дела, ставит западные страны в очень неудобное положение — в положение, когда их напрямую пытаются втянуть в прямую войну против России», — подчеркнул он, указав, что «план победы» представляет угрозу безопасности для стран Запада.

Кроме того, сдержанная реакция западных политиков объясняется тем, что свои предложения Зеленский представил до их окончательного согласования со своими партнерами. Оглашением плана украинский лидер «поставил страны Запада уже перед фактом», считает эксперт. По мнению Суслова, президент Украины не смог добиться реальной поддержки ни во время визита в США, ни после встреч с европейскими лидерами.

Ранее стала известна реакция на «план победы» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он описал свои впечатления словами «бросило в дрожь» и призвал начать мирное урегулирование конфликта.