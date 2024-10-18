Абхазия закроет сухопутную границу с Грузией

Абхазия приостановит пропуск людей через границу с Грузией с 23 октября

Абхазия приостановит пропуск людей через сухопутную границу с Грузией с 23 по 30 октября 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе президента по итогам заседания Совета безопасности республики.

Уточняется, что решение о временном закрытии КПП «Ингур» было принято в связи с возможными провокациями радикальных сил во время парламентских выборов в Грузии, которые пройдут 26 октября.

В пресс-службе добавили, что исключения сделают для возвращающихся в Абхазию граждан республики и лиц с видом на жительство, ранее на законных основаниях попавших в Грузию,.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что оппозиция планирует совершить конституционный переворот после парламентских выборов, которые пройдут в стране 26 октября. По его словам, в Тбилиси наблюдаются все признаки такого «сценария».