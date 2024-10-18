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14:20, 18 октября 2024Путешествия

Абхазия закроет сухопутную границу с Грузией

Абхазия приостановит пропуск людей через границу с Грузией с 23 октября

Фото: Daro Sulakauri / Reuters

Абхазия приостановит пропуск людей через сухопутную границу с Грузией с 23 по 30 октября 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе президента по итогам заседания Совета безопасности республики.

Уточняется, что решение о временном закрытии КПП «Ингур» было принято в связи с возможными провокациями радикальных сил во время парламентских выборов в Грузии, которые пройдут 26 октября. 

В пресс-службе добавили, что исключения сделают для возвращающихся в Абхазию граждан республики и лиц с видом на жительство, ранее на законных основаниях попавших в Грузию,.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что оппозиция планирует совершить конституционный переворот после парламентских выборов, которые пройдут в стране 26 октября. По его словам, в Тбилиси наблюдаются все признаки такого «сценария».

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      Алина Черненко
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