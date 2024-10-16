Оппозицию Грузии уличили в планировании конституционного переворота

Папуашвили: оппозиция Грузии планирует конституционный переворот после выборов

В Грузии оппозиция планирует совершить конституционный переворот после парламентских выборов, которые пройдут в стране 26 октября. Об этом заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

По его словам, в Тбилиси наблюдают все признаки такого «сценария». В их числе Папуашвили назвал заранее подготовленное техническое правительство, местных наблюдателей, имеющих определенные политические цели на выборах, а также фальшивые заключения по поводу голосования.

«Мы видим заранее объявленный сценарий конституционного переворота и видим, что эти последние две недели будут активными в этом отношении», — подытожил спикер парламента Грузии.

Ранее в Тбилиси отмечали отсутствие у оппозиции ресурсов для развития революционных сценариев. Об этом заявлял премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.