Экс-советник Трампа назвал ликвидацию главы ХАМАС хорошим днем для всего мира

Экс-советник Трампа Болтон: ликвидация главы ХАМАС — хороший день для мира

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что ликвидация Израилем главы радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара стала хорошим днем для всего мира. Его слова передает издание The Hill.

«Что ж, это хороший день для всего мира, ведь этот конкретный террорист, ответственный за планирование атаки на Израиль 7 октября, получил по заслугам», — заявил Болтон.

Бывший помощник Трампа отметил, что ликвидация Синвара «открывает массу возможностей». По его мнению, Израиль получил шанс «покончить с ХАМАС» в секторе Газа. Болтон добавил, что при этом многие лидеры палестинского движения находятся в других странах Ближнего Востока.

Издание Axios, в свою очередь, сообщило, что израильские чиновники сочли уничтожение Синвара возможностью для заключения соглашения о прекращении огня и освобождении заложников. В частности, неназванный помощник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху призвал действовать быстро, чтобы добиться сделки.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не расстроен новостью о ликвидации главы ХАМАС.