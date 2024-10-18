Ганчев сообщил об иностранных наемниках в плену у Российской армии

Ганчев: среди пленных военнослужащих ВСУ есть иностранные наемники

Среди пленных, попавших к Вооруженным силам (ВС) России, есть иностранные наемники. Об этом рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, пишет РИА Новости.

По его словам, он получил информацию от российских военных о том, что «среди военнопленных были, как принято говорить, именно иностранные наемники». Ганчев сообщил, что факт их нахождения в плену подтверждался и до этого.

Глава российской администрации добавил, что компетентным органам предстоит выяснить, являются ли они наемниками или представителями регулярных войск НАТО.

Ранее Ганчев сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают подтягивать резервы на харьковское направление фронта. По его словам, увеличивается интенсивность боев в горячих точках в Волчанске и Липцах Харьковской области.