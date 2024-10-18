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18:25, 18 октября 2024Моя страна

Курганские депутаты раскрыли источники женского счастья

Курганские депутаты заявили, что женское счастье — это семья и самореализация

Фото: Shutterstock / Fotodom

Депутаты курганской городской думы Наталья Семина и Анастасия Денисенко раскрыли источники женского счастья. Их комментарий публикует Ura.ru.

По их словам, женское счастье — это семья, самореализация и гармония в жизни. Семина уточнила, что ее жизнь наполняют смыслом ее дети и три внучки. «Самое главное еще — это те моменты, когда вся семья собирается под одной крышей. Тогда я чувствую себя по-настоящему счастливой», — отметила она и добавила, что работа и сплоченный коллектив также играют огромную роль в обретении женского счастья.

В свою очередь, ее коллега Денисенко заявила, что ей важна самореализация, но при этом во всех аспектах жизни, по ее мнению, должен быть баланс. «Когда женщина чувствует, что занимается чем-то значимым и интересным для себя, это приносит ей удовлетворение и радость. Также важно и рождение и воспитание детей, оно наполняет мою жизнь смыслом и радостью», — объяснила депутат и подчеркнула, что ей для женского счастья также необходима гармония в отношениях с близкими.

Ранее австрийский актер Вольфганг Черни, известный по съемкам в картинах «Красный призрак», «Петр I: Последний царь и первый император» и «Последний богатырь», признался, что россиянки — самые красивые в мире женщины.

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