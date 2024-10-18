Минобороны отчиталось о десятках групповых ударов в зоне СВО

Минобороны России заявило о 36 групповых ударов в зоне СВО за неделю

Российские войска за неделю нанесли 36 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«С 12-го по 18-е октября т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 36 групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами», — отчитались в министерстве.

Удары наносились по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, которые их обеспечивали, а также складам с боеприпасами, пунктам временной дислокации иностранных наемников и солдат ВСУ и цехам производства беспилотников.

Ранее оборонное ведомство заявило, что российские войска поразили контейнеровоз с боеприпасами для Вооруженных сил Украины. Кроме того, тогда военнослужащим удалось уничтожить склад и цех по производству украинских беспилотников.