Российские войска поразили контейнеровоз с украинскими боеприпасами

Российские войска поразили контейнеровоз с боеприпасами для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны, подробный комментарий по ситуации появился в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, военнослужащим России удалось уничтожить склад и цех по производству украинских беспилотников.
В российском оборонном ведомстве отметили, что удалось поразить скопления живой силы и военной техники противника в 142-х районах.
До этого Минобороны России заявило об ударе ракетами «Кинжал» по аэродрому ВСУ. Других подробностей в ведомстве не раскрыли.
Еще раньше стало известно, что бойцы установили в Желанном Первом Донецкой народной республики (ДНР) российский флаг.