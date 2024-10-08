Российские войска поразили контейнеровоз с украинскими боеприпасами

Минобороны: российские войска поразили контейнеровоз с боеприпасами для ВСУ

Российские войска поразили контейнеровоз с боеприпасами для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны, подробный комментарий по ситуации появился в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, военнослужащим России удалось уничтожить склад и цех по производству украинских беспилотников.

В российском оборонном ведомстве отметили, что удалось поразить скопления живой силы и военной техники противника в 142-х районах.

До этого Минобороны России заявило об ударе ракетами «Кинжал» по аэродрому ВСУ. Других подробностей в ведомстве не раскрыли.

Еще раньше стало известно, что бойцы установили в Желанном Первом Донецкой народной республики (ДНР) российский флаг.