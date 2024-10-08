Минобороны отчиталось об ударе «Кинжалами» по украинскому аэродрому

Российские войска нанесли удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Уточняется, что групповая атака была совершена с помощью аэробаллистических ракет «Кинжал». Поражение нанесено аэродромной инфраструктуре украинских войск, добавили в оборонном ведомстве.
Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены
Других подробностей в министерстве не сообщили.
Накануне Воздушные силы ВСУ заявили, что в Хмельницкой области Украины прогремел взрыв в районе военного аэродрома Староконстантинов. Там отметили, что аэродрома достиг один из трех выпущенных «Кинжалов».