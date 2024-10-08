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12:07, 8 октября 2024Россия

Минобороны отчиталось об ударе «Кинжалами» по украинскому аэродрому

Минобороны России заявило об ударе ракетами «Кинжал» по аэродрому ВСУ

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Российские войска нанесли удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Уточняется, что групповая атака была совершена с помощью аэробаллистических ракет «Кинжал». Поражение нанесено аэродромной инфраструктуре украинских войск, добавили в оборонном ведомстве.

Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены

Минобороны России

Других подробностей в министерстве не сообщили.

Накануне Воздушные силы ВСУ заявили, что в Хмельницкой области Украины прогремел взрыв в районе военного аэродрома Староконстантинов. Там отметили, что аэродрома достиг один из трех выпущенных «Кинжалов».

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      Никита Абрамов
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