Минобороны отчиталось об ударе «Кинжалами» по украинскому аэродрому

Минобороны России заявило об ударе ракетами «Кинжал» по аэродрому ВСУ

Российские войска нанесли удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Уточняется, что групповая атака была совершена с помощью аэробаллистических ракет «Кинжал». Поражение нанесено аэродромной инфраструктуре украинских войск, добавили в оборонном ведомстве.

Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены Минобороны России

Других подробностей в министерстве не сообщили.

Накануне Воздушные силы ВСУ заявили, что в Хмельницкой области Украины прогремел взрыв в районе военного аэродрома Староконстантинов. Там отметили, что аэродрома достиг один из трех выпущенных «Кинжалов».